Super Smash Bros. Ultimate, ultimo aggiornamento ai personaggi annunciato

Super Smash Bros. Ultimate riceverà un aggiornamento finale per i personaggi del roster, annunciato con l'update 13.0.1 ma ancora senza una data di rilascio ufficiale, tuttavia con l'idea che si tratti dell'ultimo aggiornamento relativo al bilanciamento dei combattenti.

Come abbiamo visto, con l'arrivo di Sora, l'ultimo combattente, di fatto il lungo percorso di evoluzione ed espansione di Super Smash Bros. Ultimate è concluso e il roster è ormai completo.

Nintendo aveva chiarito già questo fatto, aggiungendo che il supporto sarebbe poi proseguito con gli update standard, ma anche questi a quanto pare sono ormai agli sgoccioli.

L'update 13.0.1, al momento senza ancora una data di uscita ma in arrivo prossimamente, sarà dunque l'ultimo previsto per Super Smash Bros. Ultimate su Nintendo Switch, portando con sé alcune novità relative al bilanciamento dei combattenti. Non sappiamo ancora di cosa si tratti di preciso, ma essendo l'ultimo punterà probabilmente a risolvere tutti gli inconvenienti rimasti aperti e potrebbe dunque essere un aggiornamento piuttosto consistente, sebbene privo di nuovi contenuti.

Nel frattempo, resta il mistero su come proseguirà la serie: Sakurai è incerto sul futuro e potrebbe dedicarsi ad altro dopo il lungo impegno infuso in questo capitolo, ma visto il successo riscosso finora è improbabile che Smash Bros. non continui, magari affidato a qualcun altro, staremo a vedere.