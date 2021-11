Honor MagicWatch 2 da 42 mm: offerta Lampo Amazon del Cyber Monday 2021

Siamo giunti al Cyber Monday 2021, che chiude il periodo di Black Friday, e su Amazon possiamo trovare in offerta Lampo un Honor MagicWatch 2 da 42 mm. Lo sconto segnalato è di 101.91€, ovvero del 27%.

Il prezzo pieno per questo smartwatch è 139.90€. Il prezzo odierno non è il più basso in assoluto, in quanto a giugno 2021 era stato possibile trovarlo a qualche euro in meno, ma è il prezzo più basso degli ultimi mesi nondimeno.

HONOR Magic Watch 2 dispone di monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue, riproduzione di musica wireless, monitoraggio scientifico del sonno, monitoraggio dello stress, SMS, e-mail, eventi del calendario e app social, monitoraggio della frequenza cardiaca, tracciamento GPS e molto altro. Dispone di un display AMOLED da 1,2". Promette una durata della batteria fino a 7 giorni con una singola carica.

