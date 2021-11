Sifu: scoprire tutti i segreti potrebbe richiedere più partite

Pur non trattandosi di una produzione tripla A, negli ultimi mesi Sifu è risuscito a conquistare l'interesse di una nutrita schiera di giocatori grazie alle sue meccaniche da action a base di kung fu e alcune trovate interessanti, come l'invecchiamento progressivo del protagonista ad ogni morte. L'executive producer di SloCap Pierre Tarno ha deciso di stuzzicare ulteriormente i giocatori, affermando che per scoprire tutti i segreti di Sifu saranno necessarie più partite.

L'informazione è arrivata nel corso di un'intervista con MP1st. Alla domanda su cosa possiamo aspettarci dalla longevità del gioco, Tarno non ha dato una stima precisa, spiegando che molto dipende da come verrà affrontato il gioco. Tuttavia, ha svelato che in Sifu ci sono dei segreti e che per scoprili tutti e "comprenderli pienamente" saranno necessarie più partite. Il che di per sé potrebbe rivelarsi un ottimo incentivo per re-iniziare da capo l'avventura una volta arrivati ai titoli di coda.

Sifu, uno scatto tratto dal gioco

"La durata della campagna dipende dalle abilità nel Kung Fu del giocatore", ha detto Tarno. "In termini di rigiocabilità, ci sono un paio di segreti nascosti nel gioco che ai giocatori potrebbero richiede più partite per essere compresi pienamente."

Sifu sarà disponibile su PC, PS5 e PS4 dall'8 febbraio. Giusto ieri abbiamo pubblicato una nuova anteprima con le ultime novità dell'action game, che vi consigliamo di leggere.