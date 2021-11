PlayStation Partners Awards 2021 annunciato, data dell'evento sui giochi PS5 e PS4

Sony ha annunciato l'evento PlayStation Partners Awards 2021, che si terrà in Giappone il 2 dicembre 2021, con alcune possibili novità sui giochi per PS5 e PS4 ma soprattutto una celebrazione dei titoli third party usciti sulle piattaforme in questione.

Tradizionalmente, non si tratta infatti di un evento foriero di grandi novità e annunci ma è comunque interessante per vedere l'andamento di alcuni giochi third party su PlayStation e magari conoscere qualche dato per quanto riguarda vendite e progetti di partnership.



Per gli appassionati di dati di vendita, tuttavia, PlayStation Partners Awards 2021 potrebbe fornire dei materiali d'interesse, mentre per tutti gli altri è bene sapere che, solitamente, non è luogo in cui Sony è solita annunciare grande novità.

In ogni caso, si tratta di un evento ufficiale PlayStation, dedicato principalmente al territorio nipponico ma con probabili informazioni riguardanti anche giochi occidentali. D'altra parte, il rilievo raggiunto da PlayStation Partners Awards potrebbe anche consentire qualche annuncio di rilievo all'interno di questa edizione, dunque teniamo comunque presente l'appuntamento: fissato per il 2 dicembre 2021 e in livestream.

Tra gli ospiti possiamo aspettarci i maggiori produttori third party nipponici e asiatici che verranno premiati, dunque è possibile che ci sia Square Enix, Sega con Atlus, Bandai Namco e altri, in attesa di conoscerne i contenuti. Per avere un'idea di cosa si tratti, potete guardare i vincitori e il video completo dell'evento dell'anno scorso.