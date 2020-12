PlayStation Partner Awards 2020, ecco i vincitori e il video completo dell'evento

I PlayStation Partner Awards 2020 si sono tenuti stamattina, come anticipato alcuni giorni fa, hanno premiato i giochi più venduti in Giappone e Asia fra ottobre 2019 e settembre 2020. Ecco i vincitori e, in calce, il video completo dell'evento.

La categoria più importante, quella dei Grand Awards, cioè dei tre titoli più venduti in assoluto nel periodo di cui sopra, ha visto trionfare eFootball PES 2020, Dragon Ball Z: Kakarot e Final Fantasy VII Remake.

Ci sono stati inoltre i Partner Awards, assegnati ai giochi sviluppati in Giappone e Asia fra i più venduti dello scorso anno, e gli Special Awards, dedicati alle produzioni occidentali che però hanno riscosso un grande successo in Giappone.

Grand Awards 2020