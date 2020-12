GameStopZing, Calendario dell'Avvento: le offerte del 3 dicembre 2020

Terza giornata per il Calendario dell'Avvento di GameStop, che presenta le nuove offerte valide per oggi, 3 dicembre 2020, fra giochi e accessori.

Protagonista di oggi è sicuramente FIFA 21 per PS4, Xbox One e Switch a 39,98 euro. Non che servano presentazioni, si tratta del nuovo capitolo di una delle serie più vendute di tutti i tempi, che da oggi, oltretutto, è giocabile in versione next-gen su Ps5 e Xbox Series X/S.

Ugualmente valido è Star Wars: Squadrons per PS4 e Xbox One a 19,98 euro. Sempre di Electronic Arts sono Need for Speed: Hot Pursuit a 19,98 euro e UFC 4 a 39,98euro.

Da non sottovalutare il bellissimo remake di Resident Evil 2 a 14,98 euro o le cuffie Turtle Beach Recon 50 a 19,98 euro.

Cosa ve ne pare? Appuntamento a domani con la quarta giornata del Calendario dell'Avvento e ulteriori promozioni.