FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X|S, upgrade già disponibile da PS4 e Xbox One

L'upgrade di FIFA 21 per PS5 e Xbox Series X|S è già disponibile, a quanto pare, con un giorno di anticipo rispetto alle tempistiche ufficiali.

L'aggiornamento, che purtroppo non coinvolgerà la versione PC per non variare i requisiti minimi, dovrebbe dunque essere possibile fin da ora per i possessori del gioco in versione PS4 e Xbox One che dispongono di una console next-gen.

Come illustrato nel nostro provato di FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X|S, i miglioramenti apportati all'esperienza sono esclusivamente di carattere tecnico e riguardano in particolare l'effettistica.

Sulle nuove piattaforme potremo dunque ammirare giocatori più dettagliati, con il sudore che gli brilla sulla fronte ed eventuali imperfezioni della pelle, nonché animazioni ancora più ricche e controlli maggiormente reattivi.

Qui in calce potete vedere il primo trailer dedicato appunto all'upgrade next-gen di FIFA 21.