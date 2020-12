Twitch, funzione Boost fa discutere: rischia di far sparire i canali più piccoli

Twitch sta sperimentando una nuova funzione chiamata "Boost this stream", che sta facendo discutere per il rischio di far sparire i canali più piccoli. L'opzione per il Boost viene sbloccata da una Sfida alla comunità e richiede agli spettatori di spenderci sopra dei punti canale per sbloccare la ricompensa. Sostanzialmente serve a spingere lo streaming nella parte più visibile della piattaforma, facendogli guadagnare altra visibilità. Lo streamer riceve una notifica quando la sfida è disponibile e può invitare i suoi spettatori a darsi da fare per riempire la barra per Boost.

Le preoccupazioni riguardano l'applicazione del sistema. Sostanzialmente è Twitch a scegliere i canali per attivare la promozione e a decidere i numeri da fare per ottenere il Boost. L'unico limite è stato imposto agli utenti, che possono spendere massimo 2.000 punti al giorno.

Naturalmente messa così la nuova caratteristica sembra proprio favorire i grossi streamer, quelli con le comunità più numerose, che oltretutto difficilmente hanno bisogno di visibilità. Twitch ha risposto che la quantità di punti necessari per il boost dipenderà dal numero di spettatori di un canale, anche se non ha specificato metriche precise. Tutto è vaghissimo, come sempre su Twitch. Fortunatamente il Boost è ancora in fase sperimentale e c'è tempo per rendere il tutto più trasparente.