PS5, Sony nega che Microsoft abbia influito sulle scelte fatte per la console

Jim Ryan, il presidente di SIE, ha avuto modo di ribadire come le scelte di Microsoft per la nuova generazione non abbiano influito su quelle di Sony per PS5. Ryan ha toccato l'argomento nel corso di un'intervista rilasciata alla rivista EDGE, pubblicata sul numero 353, dove si è parlato diffusamente del lancio di PS5, in particolare delle difficoltà create dalla pandemia di COVID-19.

Edge: Il COVID ha influito sui vostri piani, naturalmente, ma com'è cambiata la vostra strategia in luce dell'approccio di Microsoft?

Jim Ryan: "Non ha cambiato la nostra strategia (il COVID ndr), ma ha evidentemente influito sulla sua esecuzione e sulle nostre tattiche. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda: no, abbiamo deciso le linee generali del nostro prodotto alla fine dell'anno scorso. Il prezzo di riferimento è stato invece deciso all'inizio di quest'anno, prima del lockdown, e da lì abbiamo semplicemente fatto quello che volevamo fare."

Le parole di Ryan non stupiscono più di tanto. È normale che il prezzo di un hardware importante come PS5 venga deciso con largo anticipo. Quantomeno è normale fissare un prezzo di riferimento basato sui costi di produzione. I cambiamenti dell'ultimo momento avvengono solo in caso di situazioni eccezionali.