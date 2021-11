Pokémon Perla Splendente: speedrunner lo completa in meno di un’ora

A poco più di una settimana dal debutto nei negozi, lo speedrunner Werster è riuscito a completare Pokémon Perla Splendente in meno di un'ora, per la precisione in 50 minuti e 36 secondi.

"Per completare" in questo caso si intende diventare i Campioni della Lega Pokémon e vedere i titoli di coda, cosa che per molti giocatori in realtà è semplicemente la fine del prologo. In ogni caso, per i comuni mortali arrivare all'endgame dei remake di Diamante e Perla richiede comunque decine e decine di ore.

Per completare Pokémon Perla Splendente in 50 minuti e 36 secondi, Werster ovviamente ha sfruttato una serie di glitch e bug, alcuni dei quali a quanto pare nuovi di zecca e non presenti nelle versioni originali dei giochi. La cosa che stupisce non è tanto il tempo di per sé ma piuttosto il fatto che in soli dieci giorni siano stati scoperti così tanti barbatrucchi per aggirare le regole del gioco, tanto che lo stesso speedrunner afferma "i remake sono così rotti che puoi persino completarli in meno di un'ora!"

Quello di Werster è stato il primo tempo al mondo al di sotto di un'ora, ma al tempo stesso afferma che la sua speedrun è "lontana dall'essere perfetta", dunque nelle prossime settimane e mesi il suo record potrebbe scendere ulteriormente. Tra i vari trucchi usati per velocizzare la partita, come potrete vedere all'incirca al minuto 7:30 del video qui sopra, un glitch che permette di superare i limiti della mappa, cosa che ha permesso allo speedrunner di raggiungere velocemente una città distante, saltando a piedi pari ore di combattimenti, cutscene e dialoghi.

