Ecco quanto ha venduto Selaco, lo sparatutto che sfrutta in modo incredibile il motore di DOOM

Altered Orbit Studios ha svelato i primi dati di vendita di Selaco , sparatutto in prima persona che sfrutta in modo incredibile il motore di DOOM di id Software e che attualmente è disponibile in accesso anticipato su Steam. A oggi, le copie vendute sono state più di 100.000. Si tratta di una cifra inattesa per lo sviluppatore, che si aspettava di venderne molte di meno in più tempo.

Non tutti i giochi devono vendere 10 milioni di copie

"Non ci saremmo mai aspettati di raggiungere questi numeri, soprattutto durante l'Early Access. Grazie mille a tutti per aver considerato il nostro gioco!" Ha scritto Altered Orbit Studios su X, annunciando i dati di vendita di Selaco.

In alcuni post successivi, è stato spiegato che gli obiettivi di vendita per i primi dodici mesi di commercializzazione di Selaco erano abbastanza modesti, visto che si parla di 25.000 copie. 100.000 copie rappresentano quindi un risultato quattro volte superiore alle stime, fatto nella metà del tempo: "Siamo usciti senza un editore, puntando tutto sul gioco in sé e sul passa parola della nostra comunità. Ce l'avete fatta e ne siamo grati!"

Oltre alla comunità, gli sviluppatori hanno ringraziato Dave Oshry di New Blood Interactive (DUSK, Amid Evil, Ultrakill) per l'aiuto ricevuto.

Come accennato, Selaco è uno sparatutto in prima persona ispirato ai classici del genere, che mescola elementi di F.E.A.R., Half-Life e tanti altri titoli del passato. Racconta la storia dell'invasione della stazione spaziale Selaco, dove si trova Dawn, la protagonista, che qualcuno vuole eliminare per alcune sue indagini, relative alla stazione stessa.