Teburu e l’evoluzione del boardgame: quando il gioco da tavolo diventa smart

Reinventare il modo di giocare a un boardgame non è semplice: il gioco da tavolo è più asciutto e minimalista nelle sue componenti e limitato a un preciso numero di pezzi fisici. Ovviamente questo non ne pregiudica l'esperienza, e sono ancora tantissime le persone nel mondo che si divertono con una plancia in cartone e piccoli token di legno, grazie soprattutto a meccaniche di gioco interessanti e ben ambientate. Le potenzialità che i giochi da tavolo offrono agli sviluppatori in termini di design sono numerose, ma le possibilità pratiche rimangono a oggi un po' limitate: c'è chi punta tutto sulla componentistica, altri mantengono una linea più minimale, e sempre più spesso abbiamo visto i nostri giochi da tavolo affiancati da applicazioni smart, veri e propri companion digitali volti ad assisterci durante le partite. Parliamo di applicazioni che tengono traccia delle statistiche o scandiscono il ritmo dei turni. Il successivo balzo evolutivo dell'integrazione tecnologica nel mondo boardgame l'ha fatto recentemente la società italiana Xplored con Teburu, un sistema di gioco che integra nella tradizionale esperienza fisica del boardgame, composta da plancia, miniature e dadi, un elemento tech che non solo aiuta il giocatore ma va a migliorare e potenziare la sua esperienza di gioco, in modi fino a oggi mai esplorati. In queste settimane abbiamo avuto la possibilità di farci raccontare Teburu e la prima esperienza sviluppata per il sistema di gioco intitolata The Bad Karmas and the Curse of the Zodiac direttamente dal fondatore e CEO di Xplored. Vi raccontiamo tutto nella nostra intervista di Davide Garofalo di Teburu.

Cos’è Teburu Immagine promozionale di The Bad Karmas and the Curse of the Zodiac Partiamo dalle basi. Che cos'è di preciso Teburu? Parliamo di un sistema di gioco composto da tutti gli elementi tradizionali dell'esperienza boardgame, ma rivisti e ripensati con un'anima tech. Nella scatola di Teburu quindi troverete una plancia, basette per miniature, dadi e via dicendo, da utilizzare in abbinamento ai giochi ottimizzati per la piattaforma. Il tabellone, ad esempio, sembra una normale plancia di cartone, nella quale però sono affogati un layer di sensori, un'antenna RFID e diverse altre componenti elettroniche capaci di leggere istantaneamente tutto ciò che accade sulla plancia di gioco. Le basette delle miniature poi sono dotate di un tag RFID, di un magnete e quelle più grandi addirittura di luci led. Infine (i nostri preferiti), i dadi smart: se tirate il dado sulla plancia, il sistema sarà in grado di capire il risultato del vostro roll. Tutte queste informazioni vengono ovviamente gestite da un sistema centrale, un comune tablet o smartphone, e condivise sui device dei partecipanti. In entrambi i casi è necessaria l'applicazione del titolo che si sta giocando in quel momento. Danni inflitti dagli attacchi, parate, movimenti e tutto ciò che accade sul tabellone è registrato e riportato in tempo reale a tutti i giocatori. L'applicazione, inoltre, può fungere da tutorial per il gioco e accompagnare la partita con scene d'intermezzo tra un round e l'altro. Questo è stato fin da subito il primo aspetto di Teburu che ci ha affascinato, perché diciamolo, esistono due tipologie di giocatori da tavolo: chi adora collezionare, catalogare e ricordare a memoria ogni singolo componente inserito nei titoli della propria collezione comprese le fustelle, e chi invece vuole solo giocare, senza preoccuparsi troppo d'intavolare, sparecchiare e soprattutto gestire plancette con numerosi token colorati. Da questo punto di vista, Davide ci ha raccontato come uno dei primi obiettivi durante lo sviluppo di Teburu fosse quello di creare un'esperienza capace di snellire questi aspetti, senza che le persone al tavolo perdessero però il feeling tipico del giocare da tavolo. "Per noi era essenziale puntare sulla concretezza del prodotto" ci racconta Davide, "Abbiamo partecipato, finché si è potuto, a tante fiere ed eventi di settore perché era essenziale per noi studiare il comportamento dei giocatori, e verificare che la loro interazione con Teburu fosse la stessa che con un qualsiasi gioco da tavolo. Ricordo quando presentammo il progetto alla Gen Con 2019: fu momento molto importante perché ricevemmo feedback entusiasti!" L'obiettivo di Teburu infatti è quello di permettere ai giocatori di concentrarsi principalmente su ciò che accade sul tabellone, di vivere il gioco e l'interazione con gli altri partecipanti senza doversi per forza preoccupare di segnare correttamente i punti o tenere traccia degli avanzamenti con infiniti segnalini (o preoccuparsi che da un momento all'altro il proprio gatto domestico possa scombussolare il tavolo da gioco. Non mentite, lo sappiamo: succede). Immagine promozionale di The Bad Karmas and the Curse of the Zodiac Dal 2019 a oggi, però, di cose ne sono successe e anche parecchie. Sappiamo bene quanto la pandemia abbia impattato sul mondo del gaming e Xplored ha dovuto far fronte a molteplici difficoltà. L'azienda, infatti, non si occupa solo di giochi da tavolo, ma è inserita all'interno del mondo dei giochi, giocattoli e videogiochi. Parliamo di una società che crea videogiochi, principalmente mobile, con un'attenzione speciale ai prodotti phygital, ovvero i toys-to-life, che integrano l'aspetto fisico a quello digitale. Per farvi un esempio, Tori, la piattaforma sviluppata da Bandai Namco, integra applicazioni e giochi sviluppate da Xplored. Gli anni di pandemia sono stati chiaramente difficili, in cui inevitabilmente tutte le aziende hanno cercato di stabilizzare le proprie situazioni piuttosto che aprirsi a novità e nuovi investimenti. Inoltre la maggior parte delle industrie hanno subito un brusco rallentamento, per lungo tempo le spedizioni dei materiali sono state bloccate, senza dimenticare la crisi dei semiconduttori e di tutto ciò che serve per comporre circuiti elettronici. Eppure, nonostante tutto questo, Xplored, invece di seguire il trend del blocco economico che ha caratterizzato la maggior parte dell'industria dell'intrattenimento video e boardgame, ha deciso di rilanciare, mettendo incessantemente al lavoro il suo team (composto da circa una ventina di persone) sul prototipo del primo titolo ottimizzato per Teburu, intitolato The Bad Karmas and the Curse of the Zodiac. Ciò che ci ha colpito molto del racconto di Davide, è stato il constatare quanto diversificato sia il gruppo di Xplored. Per creare Teburu e successivamente The Bad Karmas infatti, è stato necessario scrivere l'applicazione del gioco, studiare il prototipo sotto il profilo del design industriale, lavorare dal punto di vista creativo all'aspetto finale, e ovviamente creare delle meccaniche avvincenti e interessanti.