Krispee Street: la recensione dello strano gioco di ricerca oggetti di Netflix

Qualcosa di simile - in termini di concetto ed elaborazione artistica - l'avevamo visto qualche anno fa con Hidden Folks , ma in questo caso il gioco è ancora più basilare. Siamo praticamente agli antipodi rispetto ad Arcanium: Rise of Akhan , l'altro titolo recensito nei giorni scorsi dal catalogo di Netflix : mentre quello è un solido RPG a base di carte e dotato di un notevole spessore, questo è un piccolo passatempo sostenuto da uno splendido stile grafico e dalla simpatica che riesce a suscitare dai suoi disegni. Entrambi concorrono però a formare un'offerta ludica decisamente variegata, che lascia ben sperare per il futuro dei giochi sul celebre servizio di video in streaming.

A dirla tutta, si tratta praticamente della trasposizione in digitale del buon vecchio "Dov'è Wally?", la serie di libri illustrati di Martin Handford che si è affermata un po' in tutto il mondo, puntando su intricati disegni da osservare centimetro per centimetro alla ricerca del buffo personaggio in maglia a strisce.

Netflix continua a proporre giochi mobile all'interno del suo abbonamento e dimostra anche di avere dei criteri di selezione interessanti, mettendo insieme delle offerte ludiche veramente particolari, come vediamo in questa recensione di Krispee Street . Il titolo in questione è piuttosto lontano dai crismi standard di un videogioco ben strutturato e appare piuttosto una sorta di passatempo più affine all'enigmistica semplice, sostenuto però da una direzione artistica di notevole impatto, grazie all'uso dei disegni di Krispee Comics e la cura con cui questi vengono presentati e confezionati in questa bizzarra "avventura", se così possiamo definirla.

Esplorare i disegni

Krispee Street propone illustrazioni molto ricche di particolari

Il concetto è molto semplice, derivando di fatto da quello usato per i libri illustrati per bambini: si tratta di osservare i disegni proposti e trovare per ognuno una certa quantità di oggetti e personaggi, passando da uno all'altro in maniera progressiva. La dotazione iniziale è di 6 tavole, ma queste sono probabilmente destinate ad aumentare di numero visto che già ce ne sono almeno un paio in arrivo nei prossimi giorni, dunque possiamo aspettarci un incremento di scelte possibili già in breve tempo. Non che quelle iniziali offrano pochi contenuti, in ogni caso: i disegni sono ampi ed estremamente ricchi e complessi, strabordanti di elementi che riempiono ogni centimetro quadrato, tanto da rendere veramente una sfida il fatto di trovare i personaggi richiesti. L'obiettivo rimane fisso in sovrimpressione, all'interno di un cerchietto che può essere posizionato in vari punto dello schermo in modo da averlo sempre sotto gli occhi mentre vaghiamo con lo sguardo tra i mille elementi dei disegni.

Sembra strano, ma c'è talmente tanta roba sullo schermo che trovare i personaggi richiesti può diventare una sfida notevole, addirittura frustrante in alcuni casi. L'abilità richiesta è esclusivamente quella di discernere il soggetto all'interno degli intricati disegni di Krispee, con la possibilità di scorrere sulla tavola e zoomare o allontanare l'inquadratura, ma a certi livelli intervengono anche alcune capacità di analisi e lettura dell'immagine.

Krispee Street, tre immagini tratte da alcune tavole

Guardando bene i soggetti da cercare è possibile rilevare alcuni elementi, magari intorno alla figura principale, che possono aiutare a collocarlo nell'ambientazione, ricavando piccoli ma fondamentali indizi su dove cercare. Questa, oltre al colpo d'occhio, è in effetti l'unica abilità richiesta da Krispee Street, che per il resto non conta su un gameplay propriamente strutturato, limitandosi a offrire un piccolo divertissement su piattaforme mobile che può funzionare bene come veloce passatempo portatile.

Del resto, la forza del "gioco" sta tutta nei suoi contenuti artistici: lo stile grafico di Krispee è pulito, strano e simpatico al punto giusto e immergersi in queste tavole illustrate è davvero un piacere. Sono supportate peraltro anche da un buon sound design "contestuale", che mette in evidenza alcuni suoni in corrispondenza degli elementi più vicini nell'inquadratura, cosa che rende i quadri più "vivi".