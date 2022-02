Elden Ring: classi Confessore e Samurai svelate, la varietà sembra ottima

L'account Twitter ufficiale di Elden Ring ha svelato due nuove classi di partenza che saranno presenti nel gioco completo: il Confessore e il Samurai, che sono stati mostrati anche con un'immagine, che potete vedere qui sotto.

Le classi Confessore e Samurai di Elden Ring

Il Confessore viene descritto dall'account di Elden Ring come "una spia della chiesa abile nelle operazioni sotto copertura. È altrettanto abile con la spada e nell'uso degli incantesimi.".

Il Samurai, sempre secondo la descrizione dell'account di Elden Ring, è "un abile guerriero della distante Land of Reeds. Sa usare la katana e l'arco lungo".

Queste due classi si sommano a quelle già presentate nell'ultimo periodo, ovvero il Bandito, l'Astrologo, il Guerriero, il Prigioniero, il Vagabondo e l'Eroe. Ogni classe ha un proprio set di equipaggiamenti di partenza e livelli pre-assegnati a certe statistiche. Come sempre, ogni classe è solo un punto di partenza, ma non impedisce di rivoluzionare completamente il proprio personaggio nel corso dell'avventura, trasformando un guerriero in un mago o viceversa.

La varietà delle classi sembra però notevole, almeno dal punto di vista stilistico e "narrativo", con diversi tipi di culture mescolate. I precedenti giochi di Hidetaka Miyazaki erano molto più "omogenei", mentre Elden Ring sembra variare di più le carte in tavola.

