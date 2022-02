Elden Ring: preordine Amazon della Launch Edition disponibile per ancora una settimana

Per ancora una sola settimana, è disponibile il preordine Amazon della Launch Edition di Elden Ring, in versione PC, PS4, PS5 e Xbox. Il prezzo è 69.99€ per la versione console e 59.99€ per la versione PC. La data di uscita è il 25 febbraio. La Launch Edition di Elden Ring include il gioco su disco (console) o un codice per il download (PC), un poster, delle Art Card, un set di adesivi e una toppa di tessuto. Facendo il preorder si ottiene anche la Guida Digitale all'Avventura (contiene informazioni per aiutare i giocatori nelle prime fasi di gioco) e il gesto bonus "l'Anello" che può essere usato dal personaggio (questo gesto può essere trovato anche nel gioco in modo normale).

Nel nostro recente provato di Elden Ring, vi abbiamo spiegato che: "La prova diretta di Elden Ring ci ha sinceramente impressionati. Eravamo convinti di trovare una mappa più estesa rispetto a quanto visto nella beta, ma mai avremmo immaginato un tale quantitativo di contenuti nascosto già nelle aree iniziali. Se la scala del nuovo titolo di FromSoftware è questa, potremmo avere per le mani una difficile bestia da domare, enormemente più ricca di segreti ed eventi di quanto potessimo immaginare. La qualità di quanto visto, peraltro, ci è parsa per lo più altissima, con numerose sorprese in grado di lasciarci a bocca aperta, e una già notevole opera di bilanciamento, che ha messo a tacere molti dei dubbi maturati durante il network test. Fantastico, ma mandateci il codice completo a breve o rischiamo di non dormire a lungo."

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

La Launch Edition di Elden Ring in versione PS4

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.