Metro Exodus: vendite a oltre 6 milioni di copie, annuncia Embracer

Metro Exodus ha venduto più di 6 milioni di copie, questo è quanto è stato annunciato nelle ore scorse da Embracer Group, celebrando in questo modo quello che è considerato ampiamente un successo, considerando anche le aspettative sul gioco.

Sviluppato da 4A Games e pubblicato da Deep Silver, il recente capitolo della serie fantascientifica è uscito nel 2019, dunque ha raggiunto i 6 milioni nel giro di meno di tre anni, cosa che dimostra un notevole impatto sul mercato per un titolo che non è propriamente dei più portati ad essere considerato come blockbuster, per genere e soggetto.



Per chi non avesse seguito, si tratta di uno sparatutto in prima persona che ha diverse caratteristiche da action adventure narrativo, vista la forte impostazione basata sul racconto, tuttavia alterna sezioni più improntate sulla sceneggiatura ad altre più aperte, tra fasi chiuse e quelle ambientate all'aperto che presentano elementi in stile sandbox.

Il tutto è incentrato sul mondo fantascientifico ideato dallo scrittore Dmitrij Gluchovskij per la sua serie di romanzi Metro, cosa che dona al tutto un world building particolarmente complesso e profondo, mettendo in scena le vicende di una Russia post-apocalittica in cui gli abitanti sembrano essere stati totalmente confinati nelle gallerie della Metro, sebbene si scopra che qualcosa in superficie resiste ancora, oltre alle creature mutanti.

L'anno scorso, Metro Exodus ha ricevuto una Enhanced Edition che ha migliorato risoluzione, dettagli e frame-rate dell'originale su PS5 e Xbox Series X|S, aggiungendo anche il ray tracing nel sistema di illuminazione, cosa che ha portato una nuova valutazione con la recensione della versione next gen.