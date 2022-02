Soul Hackers: Atlus ha aperto un sito teaser, nuovo capitolo in arrivo?

Soul Hackers, la serie di RPG collegata a Shin Megami Tensei, potrebbe stare per tornare, considerando che Atlus ha aperto un sito teaser ufficiale che punta a un annuncio fissato per il 21 febbraio 2022 - salvo ovvie spoilerate che potrebbero arrivare - come spesso accade per le produzioni nipponiche - da qualche rivista cartacea entro il fine settimana.

In ogni caso, per il momento quello che abbiamo è questo misterioso sito teaser che rimanda chiaramente a Soul Hackers, serie che per quanto riguarda l'Europa è rimasta ferma al capitolo per Nintendo 3DS uscito nel 2013 con Shin Megami Tensei: Devil Summoner - Soul Hackers ma che avrebbe sicuramente spazio disponibile per un ritorno sulle scene, considerando peraltro il grande richiamo che Atlus nel frattempo ha conquistato sulla scena internazionale.

Soul Hackers: l'immagine presente nel sito teaser con conto alla rovescia

In corrispondenza con l'apertura del sito teaser, raggiungibile a questo indirizzo e contenente l'immagine riportata in questa pagina, Atlus ha anche aperto un nuovo account Twitter collegato a Soul Hackers, che a quanto pare ha avviato un programma per "raccogliere le nostre informazioni".



All'interno del sito internet è presente anche una sorta di messaggio di saluto piuttosto strano, che sembra scritto in una specie di linguaggio macchina e che, anche questo, pare faccia riferimento alla volontà di raccogliere informazioni e avviare la sequenza di "soul hack". Rimaniamo dunque in attesa di informazioni previste al momento per il 21 febbraio 2022.