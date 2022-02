Fallout 76: la roadmap del 2022 sta per essere svelata, ecco quando

Bethesda ha svelato che la roadmap del 2022 di Fallout 76 sarà svelata tra non molto. Precisamente, il team ha detto che potremo scoprire quali sono le novità per l'anno in scorso "un po' più avanti questo mese", in altre parole entro la fine di febbraio 2022.

"Sappiamo di essere stati un po' poveri con gli annunci nelle ultime settimane, e questo perché stiamo lavorando duramente su ciò che verrà", dice lo sviluppatore in un post sul sito web. "Abbiamo piani entusiasmanti in serbo per Fallout 76 quest'anno, e non vediamo l'ora di condividerli con la comunità nella nostra roadmap del 2022, un po' più tardi questo mese".

Fallout 76

Sebbene i piani di Bethesda per Fallout 76 nel corso dell'anno siano ancora misteriosi, la visione a breve termine del team è piuttosto chiara. Nelle prossime settimane, ci sarà modo di vedere approfonditamente l'aggiornamento Invaders from Beyond, un'anteprima di Fallout 76 Season 8 e un Dev Dive Video. I festeggiamenti di Fasnacht sono in arrivo inoltre. Potete dirigervi a Helvetia per aiutare i bot con la parata e i preparativi per la festa, interpretando il ruolo di una guardia di sicurezza.

In attesa di novità, vi lasciamo al nostro speciale: Fallout 76, il lungo viaggio che porta a Fallout Worlds.