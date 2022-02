Xbox Game Pass, Microsoft abbassa i prezzi in Medio Oriente: e in Europa?

Xbox Game Pass ottiene un notevole abbassamento dei prezzi in alcuni paesi del Medio Oriente a partire da febbraio 2022, cosa che non riguarda al momento l'Europa ma che apre uno spiraglio, se non altro, sulla possibilità che variazioni non necessariamente al rialzo per il servizio Microsoft.

I paesi interessati dall'abbassamento dei prezzi di Xbox Game Pass sono l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, appartenenti a un'area ben diversa dall'Europa sia per quanto riguarda le condizioni economiche che geo-politiche generali, dunque le iniziative prese da quelle parti difficilmente avranno riflessi in breve anche nel Vecchio Continente, ma è comunque interessante notare una variazione al ribasso dei prezzi, perché non capita spesso.

Con la rivalutazione generale, il prezzo dell'abbonamento a Xbox Game Pass si riduce in maniera sostanziale a partire da febbraio 2022, con l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate che negli Emirati Arabi Uniti passa a 9,99 dollari mensili (invece degli attuali 14,99 euro) e quello console o PC che passa a 6,99 dollari mensili (da 9,99 attuali).

In Arabia Saudita, Xbox Game Pass Ultimate passa a 39,99 SAR al mese (circa 9,37 euro) dai 54,99 SAR iniziali (circa 12,89 euro), mentre l'abbonamento esclusivo per console o PC va a 29,99 SAR al mese (7 euro circa) rispetto ai 39,99 SAR iniziali.

Xbox Game Pass ottiene in certi casi delle variazioni di prezzo locali

"Rivalutiamo regolarmente il prezzo di Xbox Game Pass e Xbox Live Gold al livello locale per offrire il servizio migliore in ogni paese", ha scritto Xbox Gulf, la sezione locale di Microsoft Xbox, in un comunicato ufficiale. "Questi aggiustamenti di prezzo sono stati studiati in base alle condizioni di ogni paese, è semplicemente una continuazione degli aggiustamenti che abbiamo fatto in altri paesi l'anno scorso".

Variazioni del genere vengono studiate appunto in base alle diverse condizioni locali in termini di mercato e pubblico potenziale, dunque è difficile vederci un movimento globale che possa influenzare anche la situazione in Europa, tuttavia attendiamo eventuali sviluppi sulla questione da parte di Microsoft. Nel frattempo, abbiamo visto i giochi della seconda mandata di febbraio 2022 e quelli che lasciano l'abbonamento il 28 febbraio 2022.