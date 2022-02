eSerie A TIM FIFA 22, Gruppo A, bene Venezia e Bologna, il Cagliari di Danipitbull nel loser bracket

La eSerie A TIM è appena iniziata, ma sono già arrivate le prime sentenze. La più clamorosa è la prestazione al di sotto delle aspettative del Cagliari di Danipitbull, il pro-player campione in carica e fresco vincitore dell''Online Qualifier Europeo. A qualificarsi al Winner Bracket dei PlayOff come vincitrici del Gruppo A sono stati, invece, Venezia e Bologna, dopo una due giorni di gare davvero emozionante che vi abbiamo raccontato in diretta dagli studi Infront.

eSerie A TIM: la classifica del Group A

Il girone di ritorno del Gruppo A delle eSerie A TIM non è stato avaro di sorprese: il Venezia FC Gaming di Karimisbak non è riuscito a ottenere i medesimi risultati del girone d'andata, pur mantenendo la prima posizione finale grazie alla differenza reti favorevole. Il giovane lagunare, infatti, è uscito imbattuto dal ritorno, ma al suo attivo ha una sola vittoria, per 6 punti nel girone e 15 finali.

A pari punti (15) troviamo un sorprendente Bologna FC 1909 Esports King. I rossoblu, infatti, hanno fatto ruotare tutti i loro giocatori, che li hanno ripagati con prestazioni di livello come la vittoria per 1-0 contro il Cagliari o il pareggio per 0-0 con il Venezia strappato dal veterano Lonewolf92. Grazie ai 10 punti del girone di ritorno, il Bologna conquista il pass diretto per il Winner Bracket dei Playoff di marzo.

Grazie a una vittoria all'ultimo secondo, la Fiorentina Esports conquista la terza posizione e la possibilità di accedere ai Playoff attraverso il Winner Bracket. Solo due delle migliori terze, infatti, avranno questa occasione. I viola non sono riusciti a replicare il buon girone d'andata, perdendo contro Venezia e Bologna e pareggiando contro lo Spezia. La partita decisiva contro il Cagliari è stata vinta dal giovane Virgil per 3 a 1 nonostante fosse andato sotto di un gol contro Danipitbull. La Viola, però, ha saputo reagire e persino andare in vantaggio di 2 gol, che molto probabilmente saranno fondamentali per le chance di qualificazione diretta dei toscani. Nonostante abbia espresso un buon livello di gioco, non si può negare che le qualificazioni del Cagliari Esports siano andate peggio del previsto. I sardi schieravano il campione in carica, lo stesso Danilo "Danipitbull" Pinto che solo pochi giorni prima aveva vinto le Online Qualifier Europee. I favori dei pronostici, quindi, erano assolutamente dalla loro parte. E invece i sardi sono arrivati a questo appuntamento scarichi e hanno collezionato solo 4 punti nel girone di ritorno, per un totale di 9. Non tutto è perduto, infatti: tutte le squadre parteciperanno ai PlayOff di marzo, solo che lo faranno attraverso il Loser Bracket, con la spada di Damocle dell'eliminazione diretta.

Lo stesso discorso vale per lo Spezia Overpowered Esports: i liguri speravano che il capitano DressingPoem514 potesse salire di livello durante il torneo, ma in realtà i bianconeri non sono mai riusciti a vincere una partita, collezionando solo 4 punti figli di altrettanti pareggi. Anche per loro, però, la eSerie A TIM è solo all'inizio e avranno circa un mese per trovare la quadra e tentare di avanzare nei playoff.