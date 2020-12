Cyberpunk 2077, guida al crafting

Il crafting è una meccanica di gioco presente un po' ovunque all'interno del panorama videoludico, ormai. In Cyberpunk 2077 non presenta caratteristiche che lo differenzino troppo da quanto abbiamo già visto in passato, ma ha comunque un suo grado di complessità. Vediamone le peculiarità più da vicino in questa guida al crafting di Cyberpunk 2077 .

La base del crafting

Costruire oggetti in Cyberpunk 2077 può essere utile in determinati casi. Magari siete a corto di soldi e non avete modo di acquistare indumenti, un'arma, oppure (nel peggiore dei casi) munizioni per le vostre armi. Ecco, in momenti come questi il crafting può rivelarsi indispensabile.

Durante la vostra partita avrete modo di trovare o acquistare in giro per il mondo di gioco progetti per la realizzazione di determinati oggetti. A volte possono essere pistole, altre volte vestiti, altre ancora risorse.

In ogni caso, avrete libero accesso alla realizzazione di questi beni praticamente in qualsiasi momento, a patto che abbiate gli ingredienti necessari e che il vostro livello di Creazione sia abbastanza elevato.