Cyberpunk 2077: Guida alle relazioni sentimentali

Dallo studio che ha portato sulle piattaforme da gioco una saga come quella di The Witcher, non ci si poteva non aspettare una minima componente di romance all'interno di Cyberpunk 2077.

Va detto che le possibilità non sono molte e che sono anche legate a determinate scelte fatte durante la creazione del personaggio. Infatti, all'interno del titolo sarà possibile intrecciare storie d'amore stabili solo con quattro personaggi, due per il sesso maschile e due per quello femminile.

Vediamole insieme in questa guida alle relazioni sentimentali di Cyberpunk 2077.

Spoiler! Il seguente articolo contiene spoiler riguardanti la storia principale di Cyberpunk 2077. Continuate a vostro rischio e pericolo

Relazioni sentimentali per V con corpo femminile Se avete scelto una V con corpo femminile, avrete la possibilità di instaurare relazioni con due personaggi del gioco (anche simultaneamente): Judy Alvarez (serve anche il tono di voce femminile) e River Ward. Judy Alvarez Judy è una delle prime occasioni sentimentali che potete incontrare durante la vostra partita.

Per sbloccare la possibilità di avere una relazione con lei, dovrete seguire innanzitutto la main quest riguardante Evelyn, quella che vi porterà fino alla fine dell'atto 1. Fatto ciò, dovrete completare anche le missioni secondarie affidatevi da Judy che seguiranno, partendo dalla quest Ex-Factor, per la quale dovrete aiutare lei e le Mox a conquistare il Clouds.

La missione che farà la differenza sarà, però, Pyramid Song. Durante questo incarico avrete la possibilità di "farvi avanti" e passare la notte con Judy. Il mattino seguente la ragazza vi domanderà cosa ha significato quell'esperienza per voi. Qui potrete scegliere di iniziare una relazione stabile con Judy oppure liquidarla come l'avventura di una notte. River Ward Per iniziare la storyline che coinvolge River, dovrete iniziare la quest secondaria I Fought The Law.

Completato questo incarico, il personaggio si rifarà vivo dopo un po' di tempo, chiedendovi di aiutarlo con la scomparsa di un suo familiare.

Fatto anche ciò, vi chiamerà per invitarvi a cena. Questa è l'occasione per fare la vostra "mossa". Esattamente come per Judy, la mattina dopo vi chiederà se avete intenzione di farla diventare una cosa seria oppure di lasciare perdere.

Relazioni sentimentali per V con corpo maschile Se la vostra scelta è ricaduta su un V con corpo maschile, per voi vi attendono due storie (anche in questo caso, intrecciabili simultaneamente): quelle con Kerry Eurodyne (serve anche il tono di voce maschile) e Panam Palmer. Kerry Eurodyne Kerry è un personaggio che può essere incontrato seguendo la storyline tra Johnny e Rogue nel 2077. Dopo diverse missioni, ne arriverà una chiamata Boats Drinks. Qui avrete modo di iniziare una relazione con Kerry. Panam Palmer Panam Palmer è un altro personaggio abbastanza facile da incontrare, in quanto sarà il vostro principale aiuto nelle missioni dedicate ad Anders Hellman, il creatore del Relic che avete in testa.

Anche qui, dovrete superare lo scoglio delle missioni principali e arrivare a quelle secondarie per iniziare a far scattare la scintilla tra voi e Panam. Durante queste quest avrete la possibilità di farvi avanti in diverse occasioni, anche se lei vi respingerà la maggior parte delle volte. Nella missione Queen of the Highway, tuttavia, Panam si lascerà andare, anche se poi non avrete una vera e propria relazione stabile con lei.

Diverse relazioni, diversi finali Tutte le situazioni sentimentale che vi abbiamo illustrato porteranno a delle variazioni nel finale del gioco.

Le avventure di una notte Non solo relazioni stabili che avranno un peso sul finale: Cyberpunk 2077 offre anche avventure di una notte.

Una di queste è quella con Meredith Stout. Per sbloccare questa possibilità dovrete, innanzitutto, contattarla durante una delle prime missioni affidatevi da Dexter DeShawn (quella in cui dovete recuperare il Flathead dai Maelstrom).

Se consegnerete lo shard con i soldi, senza hackerarlo o rivelare la truffa alla gang, qualche tempo dopo la missione, Meredith vi chiamerà e vi chiederà di raggiungerla al No-Tell Motel. Altre avventure sono quelle con i Joy Toy dei quartieri a luci rosse della città, ma, in ogni caso, non avrete modo di instaurare relazioni stabili con questi personaggi.