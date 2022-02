Nvidia: i nuovi driver Game Ready 511.79 ottimizzati per Elden Ring

Nvidia ha rilasciato la versione 511.79 dei suoi driver Game Ready per schede video della famiglia GeForce, ottimizzati tra gli altri per Elden Ring, l'attesissimo titolo di FromSoftware. Se vi state preparando per affrontare il gioco e avete una scheda video di Nvidia, scaricateli senza indugi.

Comunque sia sono molti altri i titoli che vengono ottimizzati dal pacchetto, tutti molto attesi a loro volta: Total War: Warhammer III, GRID Legends e Destiny 2: The Witch Queen. Inoltre viene aggiunto il supporto a DLSS per iRacing.

Questo l'elenco delle schede video supportate:

NVIDIA TITAN SERIES

NVIDIA TITAN RTX, NVIDIA TITAN V, NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX TITAN X

GEFORCE RTX 30 SERIES

GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3050

GEFORCE RTX 20 SERIES

GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2060

GEFORCE 16 SERIES

GeForce GTX 1660 SUPER, GeForce GTX 1650 SUPER, GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1650

GEFORCE 10 SERIES

GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050, GeForce GT 1030, GeForce GT 1010

GEFORCE 900 SERIES

GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960, GeForce GTX 950

GEFORCE 700 SERIES

GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745