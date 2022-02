eSerie A TIM: la prima giornata si chiude con un unico protagonista, il Venezia FC Gaming di Karimisbak

Karim "Karimisbak" Rmaiti sta vivendo un momento di forma straordinario: dopo aver raggiunto la prima posizione del ranking europeo, il giovane pro-player del Venezia FC Gaming ha disputato un girone d'andata del Gruppo A della eSerie A TIM eccezionale, ottenendo la prima posizione dopo la prima giornata di gare.

Nella giornata di ieri, infatti, è partita la seconda edizione della eSerie A TIM, il campionato ufficiale esport della Lega Serie A che si disputa su FIFA 22. Un campionato che Multiplayer.it seguirà come media partner, aprendo e chiudendo ogni giornata di campionato. Ad aprire la stagione c'è stato subito un big match tra il Venezia e il Cagliari eSports di Danilo "Danipitbull" Pinto, il campione in carica. Curiosamente si è trattato del rematch delle finali dell'Online Regional Qualifier delle FIFA Global Series che si sono giocate domenica. E anche in questo caso a vincere è stato il Pitbull. Karimisbak, però, non si è demoralizzato e è riuscito a imporre il suo gioco e il suo talento nelle tre partite successive, totalizzando 3 vittorie e di conseguenza 9 punti.

Karimisbak è stato l'uomo del giorno, come ci ha raccontato nel nostro post-show in onda su Twitch al termine di ogni giornata: Punti che gli consentono di chiudere il girone di andata in prima posizione, dato che il giocatore del Cagliari non ha saputo ripetersi. Dopo la prima vittoria Danipitbull ha collezionato solo 2 pareggi e una sconfitta, che lo relegano al terzo posto in classifica con 5 punti.

Meglio di lui ha fatto la Fiorentina Esports di Alessio "Godmode" Carbone e Francesco "Virgil" Allocca. La viola, con 2 vittorie e altrettante sconfitte ha ottenuto 6 punti e la seconda posizione. La squadra toscana, inoltre, ha dimostrato di avere una "panchina lunga" e di poter schierare diversi giocatori molto interessanti.

Discorso simile per il Bologna FC 1909 Esports King che, nonostante abbia tra le sue fila due pro come Lonewolf92 e Raiolacrew, ha deciso di far giocare il draftato Andrea "Storari" Lobrace. Una scelta che ha pagato, visto che l'ultimo arrivato è riuscito a vincere una partita e a pareggiarne un'altra collezionando ben 4 punti. Il quinto lo ha ottenuto il veterano Mattia Guarracino. Il Bologna, in questo modo, è quarto con 5 punti come il Cagliari, ma con una differenza reti sfavorevole.

Chiude il gruppo lo Spezia Overpowered Esports di Raffaele "Dressingpoem514" del Prete. Un giocatore che, a detta dell'analyst Flavio "Venom" Dell'Erba, ha pagato il suo essere un debuttante, ma anche nella giornata di oggi farà vedere di che pasta è fatto.

Ricordiamo, infatti, che alle 15:30 di oggi partirà il nostro preshow della eSerie A TIM che lancerà il girone di ritorno del Gruppo A. Ci vediamo su Twitch!