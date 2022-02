Banca Pokémon gratis su Nintendo 3DS dopo la chiusura dell'eShop

I servizi della Banca Pokémon saranno disponibili gratis su Nintendo 3DS dopo la chiusura dell'eShop per la console portatile, annunciata alcune ore fa: lo ha reso noto Nintendo.

Come riportato, l'eShop per Nintendo 3DS e Wii U chiuderà entro un anno, per la precisione a metà marzo 2023, ma anche dopo tale data la Pokémon Bank continuerà a funzionare e potrà essere utilizzata gratuitamente dagli utenti.

Lanciata all'inizio del 2014, l'applicazione è attualmente accessibile tramite un abbonamento annuale da 4,99€ e consente di conservare fino a tremila Pokémon così da scongiurare il rischio di perderli qualora la cartuccia del gioco dovesse avere dei problemi.

"La Banca Pokémon è una risorsa preziosa per i giocatori che hanno numerosi Pokémon e per gli Allenatori che desiderano allenare diversi Pokémon in vista di lotte e gare!", si legge sul sito ufficiale Nintendo.

"In questo modo, se anche dovessi perdere la tua scheda di gioco, nella Banca Pokémon i tuoi Pokémon saranno al sicuro e a portata di mano per essere utilizzati in un nuovo gioco!"