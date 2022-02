CrossfireX è un disastro, voti spietati dalla stampa internazionale

CrossfireX è stato protagonista di un debutto a dir poco problematico, deludendo la stragrande maggioranza degli utenti fra problemi più o meno gravi e portando a casa voti bassissimi da parte della stampa internazionale.

CrossfireX, i voti della stampa internazionale



GameGrin - 4,5

Windows Central - 4

God is a Geek - 4

NME - 4

IGN - 3

Il produttore esecutivo di CrossfireX ha scritto una lettera di scuse ai fan, ma a questo punto è difficile che la situazione possa essere recuperata alla leggera. Peraltro gli abbonati a Xbox Game Pass non riescono ancora a scaricare il modulo single player per via di un bug che nessuno sembra aver interesse a risolvere.

Una situazione francamente inaspettata, se consideriamo che il franchise di Crossfire gode di una grande popolarità su PC da diversi anni e che il comparto single player è stato sviluppato per l'occasione da Remedy Entertainment.

Proprio quest'ultimo aspetto, organizzato a episodi, è stato criticato per l'eccessiva brevità, mentre in generale l'esperienza viene accusata di essere davvero troppo generica e piena di problematiche che al momento rendono arduo giocare.