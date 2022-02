Cyberpunk 2077: problemi di aggiornamento alle versioni di ultima generazione in Europa

Alcuni videogiocatori europei hanno trovato molte difficoltà ad aggiornare la loro edizione di vecchia generazione di Cyberpunk 2077 a quella di nuova generazione, sia nel passaggio da PS4 a PS5, sia in quello da Xbox One a Xbox Series X e S.

Il problema riguarda soltanto chi ha acquistato le edizioni fisiche del gioco. Il motivo? Il codice regionale dei dischi è spesso diverso dalla posizione fisica del giocatore, quindi il sistema non lo riconosce come eleggibile per la nuova versione gratuita, come specificato anche dalla pagina di supporto ufficiale del gioco. Di base, se vivete in Italia e avete acquistato Cyberpunk 2077 in Russia per pagare di meno, attualmente non potete aggiornarlo.

La discrepanza tra codice e posizione comporta l'impossibilità di accedere all'aggiornamento sia dal Microsoft Store, sia dal PlayStation Store. Naturalmente Sony e Microsoft non hanno colpe. Semplicemente l'opzione non appare, oppure viene richiesto di pagare.

Le segnalazioni in merito sono moltissime, sia su Reddit, sia su Twitter, e non sappiamo cosa intenda fare CD Projekt al riguardo. La pagina del supporto già riporta il problema, quindi presto dovrebbe arrivare una soluzione, qualsiasi essa sia.

Per il resto, chi ha acquistato Cyberpunk 2077 in digitale può godersi la versione di ultima generazione su PS5 e Xbox Series X e S.