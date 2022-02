PS5: un concorso Sony per vincere console con una caccia ai codici, ma non in Italia

Sony ha organizzato un particolare concorso che può consentire a molti utenti di vincere delle PS5 attraverso una sorta di "caccia ai codici" nei prossimi giorni, disponibile in un sacco di paesi tranne l'Italia, a quanto pare.

A partire dal 15 febbraio 2022, Sony invierà dei codici attraverso diversi canali multimediali: eventi sportivi, pubblicità, film, musica e varie altre occasioni potranno ospitare la comparsa di questi 14 codici inviati da Sony, i quali dovranno essere immediatamente carpiti dagli utenti e inseriti su una pagina ufficiale di PlayStation.com.

Questo, tuttavia, non garantisce comunque l'ottenimento di una PS5, visto che consente soltanto l'inserimento in una lotteria dalla quale verranno estratti dei vincitori, a cui andranno le PS5 messe in palio. Il concorso si svolge dal 15 febbraio al 7 marzo alle ore 19:00, ma non si sa quali eventi dovranno essere specificamente tenuti sotto controllo, anche se possiamo immaginare che, ad esempio, le partite di Champions League possano essere dei canali di trasmissione ideali, considerando la partnership con Sony.

In ogni caso, nonostante quando PS5 sia desiderata in Italia, tutto questo non riguarda il nostro territorio. Questi sono i paesi partecipanti:

Argentina, Canada, Chile, Mexico and United States, Hong Kong, Indonesia, Japan, Malaysia, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Australia, Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Netherlands, Norway, Portugal, Russia, Saudi Arabia, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, New Zealand, Poland, United Kingdom.