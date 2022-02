Cyberpunk 2077: guida ai finali, quali sono e come sbloccarli tutti

In questa guida di Cyberpunk 2077 vi spiegheremo come vedere tutti i finali del gioco e quali sono i requisiti necessari per sbloccarli.

Da buon GDR e in linea con le altre opere di CD Projekt RED, anche Cyberpunk 2077 presenta più di un epilogo sulla base delle scelte fatte dal giocatore nei panni di V. In totale sono quattro, più un "finale negativo" piuttosto inconcludente ai fini della narrazione, ma di cui parleremo comunque in questo articolo.

Accedere a un finale piuttosto che a un altro dipende soprattutto dalle scelte che prenderete poco prima della quest "Notturno Op 55 n°1" che influenzeranno la missione finale. Al suo termine, potrete accedere a un epilogo specifico, nella maggior parte dei casi scegliendo tra due opzioni molto differenti tra loro. Tra l'altro, c'è anche una versione alternativa "segreta" della missione finale che si sblocca rispettando dei requisiti precisi, di cui parleremo alla fine di questo articolo.

Di seguito vi spiegheremo come accedere alle varie versioni dell'ultima missione e dunque come sbloccare tutti i finali di Cyberpunk 2077. Ovviamente da qui in poi abbonderanno gli spoiler. Se ancora non avete finito il gioco, vi consigliamo di farlo scegliendo le opzioni che ritenete più giuste senza farvi troppi problemi e tornare qui in un secondo momento per scoprire come accedere agli altri epiloghi.

Infatti, potrete vedere tutti i finali di Cyberpunk 2077 e ottenere tutti i Trofei e Obiettivi ad essi legati in una singola run. Dopo i titoli di coda vi verrà offerta la possibilità di tornare a Night City a prima del "punto di non ritorno" del gioco, rappresentato dalla missione "Notturno Op. 55 n° 1" e dunque ripetere la missione finale prendendo decisioni differenti per vedere tutti gli altri finali, a patto di aver soddisfatto dei requisiti specifici.