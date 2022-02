Call of Duty: Warzone: Ricochet rende i giocatori invisibili ai cheater

Ricochet, il nuovo sistema anti-cheat della serie Call of Duty, è sempre più aggressivo contro i cheater. Pensate che uno dei sistemi trovati per penalizzarli è quello di non fargli vedere gli altri giocatori in Call of Duty: Warzone. Sì, i giocatori regolari possono diventare invisibili ai cheater, con sommo disappunto di questi ultimi.

Capirete facilmente che non è possibile giocare e vincere contro dei nemici che non si possono vedere. Di base, quando un giocatore viene marchiato come cheater, non può più vedere gli altri, finendo per essere inevitabilmente massacrato, ma solo dopo essersi prodotto in scenette ridicole, come mostra la seguente clip registrata da Mavrig.

Da notare che il cheater della clip non viene aiutato nemmeno da wallhack e aimbot. Quella dell'invisibilità dei giusti non è la prima trovata di implementata in Ricochet per umiliare i cheater. Giusto ieri vi avevamo parlato dello scudo che rende immortali dai colpi di queste basse forme di vita.

Da notare che l'esistenza dello scudo è stata ufficialmente confermata dagli sviluppatori, mentre l'invisibilità ancora no. Probabilmente è in fase di test.