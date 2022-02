Call of Duty: Warzone: il nuovo sistema anti-cheat rende immortali contro i cheater, umiliandoli

L'ultima trovata del sistema anti-cheat Ricochet di Call of Duty: Warzone è pensata per umiliare i cheater, rendendo immortali i giocatori regolari contro i loro attacchi. Di fatto quando si viene colpiti da un cheater, il personaggio viene rivestito da uno scudo che fa rimbalzare i colpi.

Qualsiasi sistema per rendere la vita più dura a quella è che la più bassa forma di vita videoludica è sempre il benvenuto. Potete vedere in azione lo scudo in questo video dello youtuber TimTheTatman.

Purtroppo i ban non sono molto efficaci per far desistere i cheater dall'importunare gli altri giocatori, perché spesso creare nuovi account è davvero facile, soprattutto nei titoli free-to-play come Warzone. Così Activision con Ricochet sta provando dei nuovi modi per fargli passare la voglia di giocare.

In questo caso, quando Ricochet individua un cheater sul server, attiva lo scudo per i giocatori regolari. Stando a quanto scritto nel post ufficiale che descrive la novità, in prova da qualche giorno, non c'è alcun rischio che lo scudo sia usato per sbaglio contro i giocatori regolari.

Activision ha anche avvisato i cheater che i ban inizieranno a essere comminati per l'intero franchise Call of Duty, quindi non più per i singoli giochi. Quindi, comportarsi male in Warzone o in altri titoli della serie, farà rimuovere l'accesso al multiplayer di tutti i COD, presenti, passati e futuri. Non solo, perché saranno bannati a tempo indeterminato anche tutti quelli che proveranno a mascherare l'hardware o la propria identità.

I cheater sono un grosso problema, soprattutto per i titoli live service che vivono della loro capacità di trattenere i giocatori sui server. Molti giocatori, infatti, tendono ad abbandonare i giochi quando sentono di non riuscire a giocare in modo regolare a causa di questi figuri.