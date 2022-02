Project Wormwood potrebbe essere un nuovo gioco di uno studio di Zenimax, esclusiva Xbox

Shpeshal_Nick ha svelato l'esistenza di un titolo inedito in sviluppo presso uno studio di sviluppo tra quelli di Zenimax: Project Wormwood (nome di lavorazione). L'insider ha svelato davvero poco sul progetto, che dovrebbe essere uno strategico in tempo reale. Purtroppo non ha saputo dire nemmeno quale studio se ne stia occupando con precisione, segno che anche lui ha ricevuto delle informazioni davvero vaghe in merito.

L'unica certezza è che sarà un'esclusiva Xbox, considerando che Zenimax è stata acquisita in toto da Microsoft circa un anno fa. Visto il genere, potrebbe uscire prima su PC e poi su Xbox Series X e S, ma è più probabile che il lancio sia contemporaneo. Sempre che l'indiscrezione venga confermata ufficialmente.

Shpeshal_Nick, solitamente molto affidabile con le sue voci di corridoio, ha parlato di Project Wormwood nell'ultimo episodio del suo podcast, Xbox Era, al minuto 01:20:00.

Da notare che, trattandosi di un nome di lavorazione, il gioco potrebbe appartenere anche a un franchise noto. Secondo alcuni potrebbe essere in lavorazione presso Roundhouse Studios, di cui effettivamente non si sanno i progetti correnti (in passato si è parlato di uno sparatutto in terza persona, mai emerso), ma che è noto essere al lavoro su qualcosa da 2-3 anni.

Altri pensano che potrebbe essere un gioco di Arkane, anche se lo sviluppatore dei Dishonored non è proprio avvezzo al genere degli RTS. Quindi tutte le ipotesi sono valide, in questa fase, anche quella che il progetto venga cancellato dietro le quinte e non se ne sappia mai nulla.