Metroid Prime 4: Retro Studios assume su ArtStation per il gioco

Retro Studios ha pubblicato un annuncio lavorativo relativo a Metroid Prime 4 sul sito ArtStation, il luogo di ritrovo preferito da grafici e artisti vari, ormai punto di riferimento del settore. Dall'annuncio non si capisce bene quali figure siano ricercate, anche se il sito su cui è stato pubblicato rende chiarissimo il suo obiettivo. Comunque sia basta cliccarci sopra per sapere di più.

La mossa fa capire anche lo scopo della modifica del banner dell'account Twitter dello sviluppatore, oltretutto lo stesso dell'annuncio. Evidentemente in questo momento Retro Studios vuole essere identificata senza fraintendimenti come la software house che si sta occupando di Metroid Prime 4, così da non creare dubbi in chi si proporrà per il lavoro.

L'annuncio lavorativo in sé non offre grossi spunti i riflessione. Ci si può leggere sopra "Retro is hiring!" e "Next mission awaits", niente che sveli qualcosa sul gioco. Ci sono anche i loghi di Nintendo in piccolo e di Retro Studios in grande.

Come già detto, maggiori informazioni si ottengono cliccandoci sopra. La pagina riassuntiva svela che le posizioni lavorative aperte in Retro Studios sono dieci, sei delle quali specifiche per grafici. Le figure ricercate sono: Environment Terrain Artist, Environment Artist, User interface Artist, Material Artist, Character Artist, Concept Artist. Retro Studios assume anche un Enviroment Designer.

La ricerca di così tante figure professionali ci fa capire che lo stato dei lavori è sì avanzato, ma non quanto si potesse ipotizzare dopo tre anni dal reboot. Probabilmente potremo giocarci nel tardo 2023, o addirittura nel 2024. Tanto Nintendo Switch ha ancora molti anni di mercato davanti a sé.