Final Fantasy 14 non avrà NFT, la promessa di Naoki Yoshida

Final Fantasy 14 non avrà NFT. A prometterlo è stato Naoki Yoshida durante un recente live stream dedicato al gioco. Yoshida è il producer e il director del gioco, amatissimo dalla comunità che gravita intorno al popolarissimo MMORPG.

Yoshida ha affermato con sicurezza che Final Fantasy 14 non avrà NFT e che i fan possono stare tranquilli in merito. Il motivo è il modo in cui il gioco è stato progettato, che non li renderebbe adatti all'implementazione. Comunque sia lui in particolare è interessato all'argomento. Purtroppo non ne può parlare in contesti relativi a Final Fantasy 14, mentre potrebbe farlo in un'intervista slegata dal gioco.

L'introduzione del nuovo modello di business potrebbe avere del potenziale, non necessariamente negativo, ma andrebbe fatta in un gioco progettato appositamente per supportare gli NFT. Fondamentalmente gli sviluppatori devono assicurarsi che i giochi siano divertenti.

Insomma, pare che l'apertura del presidente di Square Enix Yosuke Matsuda verso gli NFT, che ricordiamo essere per l'80% truffe su siti come OpenSea, non riguardi Final Fantasy 14. Del resto non avrebbe molto senso far infuriare una comunità vasta come quella del MMORPG per inserire una nuova forma di monetizzazione percepita come particolarmente rapace, inutile e dannosa.