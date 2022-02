Naruto: il cosplay di Tsunade di nanakoo0911 arriva dalla Malesia

Il mondo di Naruto, anime o manga che sia, è denso di personaggio di qualità, amati dai fan sin dalla prima saga narrativa. Uno di questi è per certo Tsunade, Ninja leggendaria e uno dei capi del villaggio della Foglia. Ora, nanakoo011, dalla Malesia, ci mostra il proprio cosplay di Tsunade.

Tsunade è stata ricreata in modo attento, con tutti i dettagli più importanti al proprio posto. Si tratta di un cosplay semplice, con uno scatto ancora più semplice, senza studi per l'ambientazione, ma non per questo non è stato realizzato con passione da nanakoo011.

Se siete fan di Tsunade e volete vedere altri cosplay del personaggio, allora vi consigliamo assolutamente il cosplay di Tsunade di christa.cos che ci mostra i vizi della ninja leggendaria. Come non citare poi il cosplay di Tsunade di kinitaarts. Chiudiamo la nostra lista dei suggerimenti con un classico: il cosplay di Tsunade di Alina Becker.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Tsunade realizzato da nanakoo0911? Il personaggio di Naruto è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?