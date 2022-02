Nintendo Switch: Furukawa ribadisce che è qui per restare

Shuntaro Furukawa, il presidente di Nintendo, ha ribadito per l'ennesima volta che Nintendo Switch è a metà del suo ciclo vitale e che è qui per restare. Quindi non aspettiamoci Nintendo Switch 2 a breve.

Furukawa è tornato sull'argomento durante una sessione di domande e risposte tenuta in occasione del Nintendo's Corporate Management Policy Briefing. Evidentemente l'argomento interessa un po' tutti, dato che la console ibrida rappresenta un'anomalia nel mercato dei videogiochi. Comunque, Nintedo Switch non si tocca:

Sono passati cinque anni dal lancio di Nintendo Switch e il sell-through totale dell'hardware ha superato i 90 milioni di unità. Il sistema è a metà del suo ciclo vitale. Il lancio di Nintendo Switch OLED ha contribuito a mantenere alte le vendite e ora stiamo offrendo ai clienti tre modelli di Nintendo Switch, adatti ai loro stili di gioco e di vita, e un ampia varietà di software. Con questi presupposti, crediamo di aver gettato le fondamenta per a crescita e il superamento di quello che in precedenza era considerato il ciclo di vita normale per l'hardware.

Facile immaginare che Nintendo nei prossimi anni amplierà ulteriormente l'offerta relativa a Nintendo Switch, magari con nuovi modelli o con aggiornamenti di quelli esistenti.