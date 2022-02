Lost Ark: nuovi server disponibili per l’Europa assieme a una serie di bonus

Amazon Games ha aperto otto nuovi server per i giocatori europei di Lost Ark, nel tentativo di mitigare i problemi per le lunghe code per il log-in all'MMO free-to-play di Smilegate RPG. Dato che al momento non è stata ancora implementata la funzione per il trasferimento di un personaggio a un altro server, al momento la novità riguarda perlopiù i nuovi giocatori che si aggiungeranno nei prossimi giorni. Tuttavia Amazon Games ha annunciato diversi bonus interessanti per chi deciderà in ogni caso di cambiare server.

Come annunciato da Amazon Games, gli otto server aggiuntivi da ora sono online e vanno a formare la nuova regione Europe West.

"Prevediamo che l'apertura di una nuova regione riduca, ma non elimini, i tempi di attesa per l'Europa Centrale. Tuttavia i giocatori che scelgono la nuova regione dell'Europa occidentale hanno molte meno probabilità di incontrare lunghe code", afferma Amazon Games sui forum ufficiali di Lost Ark.

"Tenete presente che se vi sposterete in un server di Lost Ark della nuova regione potrete continuare a utilizzare i vostri Royal Crystals e Crystalline Aura, ma nessun oggetto riscattato o acquisitivo verrà spostato con voi."

Lost Ark

In compenso i giocatori che decideranno comunque di passare a un nuovo server eurepeo, potranno usufruire di alcuni bonus.

"Comprendiamo che i giocatori hanno collezionato premi con i log-in giornalieri sin dal lancio e per questo motivo gli ultimi 10 giorni di bonus giornalieri verranno assegnati automaticamente a tutti i personaggi creati nei server dell'Europa occidentale con la prossima manutenzione. Inoltre, riceveranno anche ricompense speciali per il log-in per i primi 10 giorni dal lancio dei server, oltre ai premi menzionati qui sopra".

"Per rendere il giocare nella nuova regione una scelta più ragionevole, concederemo a tutti gli acquirenti di un Founder's Pack acquistato entro il 14 febbraio un set extra di oggetti esclusivi del Founder's Pack che hanno riscattato insieme a Royale Crystals aggiuntivi. I giocatori inizieranno a ricevere questi bonus dal 19 febbraio."

Inoltre vi ricordiamo che fino al 2 marzo 2022 potrete riscattare con il log-in una serie di oggetti bonus di Lost Ark, elargiti da Amazon Games per ricompensare la pazienza dei giocatori.