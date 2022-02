Lost Ark, code troppo lunghe in Europa, piovono recensioni negative, in preparazione nuovi server

I videogiocatori europei sono stanchi di dover fare code di ore e ore per giocare all'MMO Lost Ark e stanno iniziando a pubblicare delle recensioni molto negative sulla pagina Steam del gioco e ovunque sia possibile. Parliamo di attese che spesso si protraggono per molte ore, con migliaia di persone in coda desiderose di giocare.

La rabbia sta montando soprattutto guardando alla situazione nord americana, dove non si fanno code per giocare. Sviluppatori (Smilegate) ed editore (Amazon Games) hanno annunciato l'arrivo di nuovi server europei, ma ovviamente la situazione richiederà del tempo per essere sistemata e intanto fioccano recensioni tipo quella dell'utente Steam Parak94, che ha scritto: "LA CODA.... RISOLVETE LA CODA!!!! NON HO TUTTE LE VOLTE 3 ORE DI TEMPO DA PASSARMI IN CODA A GUARDARE IL MONITOR. POSSIBILE CHE DOPO QUELLA M***A DI LANCIO CHE AVETE FATTO PER NEW WORLD NON L'ABBIATE CAPITO?!?!?"

In altre recensioni si parla di cinque ore di coda, in altre ancora di abbandono per frustrazione e di Amazon che non ha imparato nulla dagli errori commessi con New World. Purtroppo anche i nuovi server comporteranno qualche imprevisto, perché posizionati in una regione completamente nuova e non collegati agli altri (Lost Ark salva alcuni progressi direttamente sui server, perché condivisi da tutti i personaggi creati). Così alcune caratteristiche dei server europei attualmente in funzione non saranno disponibili, mentre alcuni oggetti in uso sugli altri server non saranno portabili nei nuovi. Smilegate consiglia quindi di usarli solo a chi non ha ancora creato dei personaggi.

La nuova regione con i nuovi server sarà lanciata il 2 marzo 2022 e frutterà ai giocatori alcuni oggetti bonus, dati come ricompensa per la pazienza dimostrata: