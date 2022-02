Capcom: lanciato un conto alla rovescia per un nuovo gioco

L'editore giapponese Capcom ha lanciato un conto alla rovescia online per l'annuncio di un nuovo gioco, come fa capire l'indirizzo del sito su cui è stato pubblicato: capcom-games.com/countdown/. Al momento di scrivere questa notizia mancano sette giorni e sette ore allo scadere del tempo. Purtroppo il sito in sé non presenta indizi visibili per comprendere cosa potrebbe nascondere.

Il conto alla rovescia di Capcom

Sullo sfondo sembrano esserci degli oggetti sfumati, ma potrebbe trattarsi semplicemente del design grafico della pagina. Comunque sia sono indecifrabili e attualmente non danno indizi di sorta. Per il resto la pagina non mostra altro che il conto alla rovescia, quindi c'è poco da stare a speculare.

Guardando alle serie di Capcom, il sito teaser potrebbe nascondere qualsiasi cosa, considerando che stiamo parlando di un editore con decenni di esperienza e proprietà intellettuali alle spalle. Tra gli annunci più papabili c'è sicuramente quello di Resident Evil 4 Remake, di cui si vocifera ormai da mesi, ma non diamolo per scontato, perché Capcom potrebbe stupirci con titoli a sorpresa tipo Ghosts 'n Goblins Resurrection.