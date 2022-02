Until Dawn: remake potrebbe essere in lavorazione, secondo un’indiscrezione

Stando a un'indiscrezione, Supermassive Games potrebbe essere al lavoro sul remake dell'avventura horror Until Dawn per PS5. A riportare la notizia è stato l'insider AccountNGT, diventato noto per alcune informazioni riservate passate alla comunità, rivelatesi attendibili.

Stando alla voce di corridoio, il progetto è per console di attuale generazione. Considerando che l'originale uscì in esclusiva su PS4 e che quindi non avrebbe senso pubblicare un remake per la stessa console (anche se non si può mai dire, di questi tempi), e considerando che la proprietà intellettuale è in mano a Sony, l'ipotesi è che si tratti di un titolo per la sola PS5. Poco importa che Supermassive sia uno studio indipendente, in questo caso, visto che non ha poteri diretti sul gioco.

AccountNGT parla di "consoles", quindi al plurale, ma non crediamo che Sony coinvolgerebbe mai Xbox e Nintendo Switch in un progetto simile, sempre che esista davvero (sempre di una voce di corridoio stiamo parlando). Al massimo potrebbe arrivare su PC, piattaforma sulla quale Sony ormai non disdegna di lanciare i suoi titoli, che fanno pure ottimi risultati (vedere il recente God of War).