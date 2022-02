Horizon Forbidden West: oggi alle 9:00 la live del gioco con Francesco Serino

Oggi alle 9:00 in punto Francesco Serino sarà in live nel nostro canale Twitch per parlare di Horizon Forbidden West, di cui ha curato la recensione per Multiplayer.it. Come saprete, si tratta anche dell'orario di scadenza dell'embargo in cui diventa possibile discorrere liberamente e amabilmente del gioco.

Se siete curiosi di saperne di più sull'ultima fatica di Guerrilla Games per PS4 e PS5, l'invito è quello di seguire la trasmissione e sentire cosa il nostro avrà da dire, cercando così di cogliere tutte le sfumature del suo articolo. Ce l'avrà fatta Aloy a fare breccia nel suo cuore? Manca poco per saperlo.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!