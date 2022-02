Demon Slayer: il cosplay di Daki di milkey_cos è affascinante e spietato

Con la fine della seconda stagione, vale la pena guardare questo splendido cosplay di Daki, uno dei personaggi principali degli ultimi eventi visti nell'amatissima serie Demon Slayer. A realizzarlo è stata milkey_cos, una cosplayer russa piena di grinta e talento.

Come potete vedere, il cosplay realizzato da milkey_cos è davvero perfetto in tutti i suoi dettagli, sia nel costume, in linea con quello demoniaco del personaggio originale, sia nell'atteggiamento, altrettanto cinico, feroce e aggressivo.

Anche la pettinatura, accessori compresi, è curata alla perfezione. Insomma, ci troviamo di fronte a una rappresentazione rigorosissima e molto riuscita di Daki, che non per niente è entrata nei cuori di moltissimi spettatori.

Daki è un demone che va a caccia delle sue vittime in un quartiere a luci rosse, fingendosi una sex worker di alto rango. Si tratta di un nemico molto potente, visto che è una delle Lune Crescenti, ossia parte dell'elite demoniaca. Le sue modalità di caccia consistono nel risucchiare le sue vittime, per poi divorarle con calma in un secondo momento.