Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: primo teaser trailer mostrato al Super Bowl

Amazon Prime Video ha finalmente mostrato in video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la sua serie televisiva ispirata all'opera di Tolkien. Lo ha fatto con il primo teaser, pubblicato in occasione del Super Bowl, il massimo evento sportivo degli Stati Uniti, seguito da decine di milioni di persone.

Nel video, che dura circa un minuto, possiamo dare un primo sguardo ad alcuni dei volti noti e meno noti di Arda che faranno parte della serie. I fatti raccontati si svolgono durante la Seconda Era e, com'è possibile notare, non mancano le sequenze d'azione.

Tra i luoghi mostrati spicca Númenor, isola creata dai Valar e data come ricompensa agli Edain per le sofferenze patite nella lotta contro Morgoth. Del resto era inevitabile che accadesse, visto che la serie parla dell'origine degli anelli del potere.

Interessante la presenza di quello che sembra un Hobbit, razza evidentemente inserita nella storia per richiamare all'iconografia pop creata dai film di Peter Jackson. Tra gli altri personaggi possiamo vedere anche il principe Durin e la principessa Disa in quel di Moria, prima che diventasse il luogo infernale che tutti tanto amiamo. Presenti anche Galadriel e Elrond, ma in una versione più giovanile.

Per il resto vi ricordiamo che Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà disponibile per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video a partire dal 2 settembre 2022.