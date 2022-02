Avowed uscirà nel primo o nel secondo trimestre del 2023, per Jez Corden

Jez Corden è convinto che Avowed, l'attesissimo gioco di ruolo di Obsidian Entertainment, uscirà nel primo o nel secondo trimestre del 2023. Corden, noto per ben conoscere le cose di Microsoft, ha toccato l'argomento nell'ultimo episodio di World of Gaming, nel canale Boxenberger su YouTube, parlando dei progetti di Microsoft per i prossimi mesi.

Corden non ha svelato dettagli particolari su Avowed, ma considerando che in passato ha svelato informazioni provenienti da fonti interne, dimostrando così di avere degli agganci interessanti, è probabile che il periodo di uscita indicato non sia frutto del caso, ma di voci provenienti dallo studio di sviluppo. Comunque sia è giusto prendere il tutto con le dovute cautele, in attesa di comunicazioni ufficiali che presentino effettivamente il titolo.

Avowed è un gioco di ruolo fantasy annunciato circa due anni fa di cui non si è saputo più niente di ufficiale. Molti lo stanno attendendo con una certa ansia, visto che si tratta del ritorno di Obsidian a una produzione più grossa, sotto l'egida di Microsoft. Contemporaneamente lo studio sta sviluppatoThe Outer Worlds 2 e un misterioso gioco di ruolo diretto da Josh Sawyer.