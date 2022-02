Street Fighter 6: Jeff Grubb è sicuro che sarà annunciato lunedì

Il giornalista Jeff Grubb, noto per aver riportato molte voci di corridoio poi rivelatesi vere, non ha dubbi sul fatto che lunedì Capcom annuncerà Street Fighter 6, allo scadere del contro alla rovescia lanciato nei giorni scorsi.

I motivi di tanta sicurezza sono in realtà gli stessi che fanno ritenere un po' a tutti che quello sarà il giorno del nuovo capitolo della storica saga di picchiaduro a incontri: la scadenza del contatore corrisponde alla finale del torneo di Street Fighter di quest'anno. Cos'altro potrebbe annunciare l'editore giapponese in un'occasione simile?

Qualcuno parla di un altro season pass per Street Fighter V: Champion Edition, ma a questo punto ci sembra improbabile, visto che già il season pass precedente era stato aggiunto solo per alcune difficoltà nello sviluppo di Street Fighter 6, a quanto è stato possibile capire da alcune voci di corridoio e dalla cacciata del director storico della serie.

Comunque sia staremo a vedere. Capcom ha molte proprietà intellettuali di piacchiaduro a incontri. Inoltre non è detto che l'annuncio sia necessariamente un gioco. Magari riguarda una nuova serie TV di Street Fighter, o qualcos'altro ancora. Non ci resta che aspettare per saperne di più.

Intanto giochiamo a Street Fighter V: Champion Edition, che è disponibile ormai da anni per PS4 e PC.