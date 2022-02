Xenoblade Chronicles 3 è stato classificato in Australia

In arrivo a settembre 2022, Xenoblade Chronicles 3 per Nintendo Switch è stato classificato in Australia dall'ente di classificazione preposto. Il gioco ha ricevuto una valutazione di "M" che sta per "Mature", perché contiene "temi fantastici e violenza".

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition e Xenoblade Chronicles 2 ricevettero la stessa classificazione, quindi Xenoblade Chronicles 3 potrebbe non essere troppo distante in termini di impatto dei contenuti.

Ricordando le parole del primo comunicato ufficiale relativo a Xenoblade Chronicles 3, in questo nuovo capitolo dell'acclamata serie di RPG di Monolith Soft, i giocatori vestiranno i panni dei protagonisti Noah e Miyo, in un mondo dilaniato dal conflitto tra le nazioni di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da entrambe le nazioni partiranno per un'avventura incentrata sul tema della vita, collegata in qualche modo a Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2. Come già ricordato, l'uscita è prevista per settembre 2022 solo su Nintendo Switch.