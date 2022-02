Metroid Prime 4: Retro Studios aggiorna il profilo Twitter, novità in arrivo?

Poche ore fa il profilo Twitter di Retro Studios, gli sviluppatori di Metroid Prime 4, è stato aggiornato con un nuovo banner con protagonista Samus Aran, suggerendo possibile novità in arrivo per il nuovo attesissimo capitolo della serie.

Ormai sono passati più di tre anni dall'annuncio del reboot totale dello sviluppo di Metroid Prime 4 per Nintendo Switch e più di quattro da quello originale. Da allora il gioco è fondamentalmente sparito dai radar facendo preoccupare i fan, per quanto un progetto tripla A di questa caratura ha necessariamente bisogno di lunghi periodi di gestazione.

Il nuovo banner adottato dal profilo Twitter di Retro Studios ritrae la silhouette di un personaggio ignoto, ma che chiaramente si tratta di Samus Aran, sullo sfondo di quello che sembra un lungo corridoio di una struttura aliena.

Un nuovo banner di certo non è la più sconvolgente delle notizie, ma potenzialmente potrebbe trattarsi di un segnale positivo piuttosto importante. Non di rado infatti le case di sviluppo rifanno il look dei propri profili social prima di annunciare nuovi progetti o novità importanti. Insomma, non è escluso che Retro Studios non si stia preparando a una presentazione per il pubblico di Metroid Prime 4 nel prossimo futuro. Incrociamo le dita.

Metroid Prime 4 è in sviluppo in esclusiva per Nintendo Switch. Al momento il gioco non ha ancora un periodo di uscita ufficiale, ma dato che i lavori sono riparti completamente da zero nel 2019 difficilmente lo vedremo sugli scaffali dei negozi quest'anno. Più verosimile, piuttosto, un lancio nel corso del 2023 o nel 2024.