The Legend of Zelda: Majora's Mask: trailer con data di uscita per Nintendo Switch Online

Con un trailer Nintendo ha annunciato che The Legend of Zelda: Majora's Mask per Nintendo 64 da venerdì 25 febbraio sarà disponibile su Switch per tutti gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online.

Vi ricordiamo che per poter accedere al gioco è necessario l'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, che include un catalogo in continua espansione di titoli per N64 e Sega Mega Drive, nonché la possibilità di accedere gratuitamente al DLC Happy New Home di Animal Crossing New Horizons e il Pass Percorsi di Mario Kart 8 Deluxe.

The Legend of Zelda: Majora's Mask è il sequel di Ocarina of Time uscito nel 2000 su Nintendo 64. Si tratta di uno dei capitoli più controversi della serie, per via delle suoi toni più dark rispetto ai precedenti capitoli della serie e alcune sperimentazioni del gameplay, incentrato su una sorta di loop temporale in cui Link deve trovare il modo di evitare che il mondo venga distrutto dallo schianto della luna.

Proprio per via delle sue peculiarità ad oggi rimane uno dei giochi più affascinanti della serie e adorato da un buon numero di giocatori, dunque il debutto su Nintendo Switch Online è un'ottima occasione per riscoprirlo su Switch.