Horizon Forbidden West: trailer con i riconoscimenti della stampa, ora è disponibile su PS5 e PS4

Horizon Forbidden West da ora è disponibile in esclusiva per PS5 e PS4. Per celebrare il lancio, Sony ha pubblicato un trailer con i riconoscimenti della stampa per l'ultima fatica di Guerrilla Games, che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Seguito diretto di Zero Dawn, Horizon Forbbiden West prosegue la storia di Aloy, ora diretta nell'Ovest Proibito, una regione selvaggia e ricca di misteri, con foreste lussureggianti, città sommerse e vette montuose da esplorare. Non mancheranno ovviamente nuove macchine da affrontare, civiltà affascinanti e personaggi memorabili.

Il gioco è stato accolto a braccia aperte dalla critica, che ha elogiato le novità e le migliorie introdotte in questo sequel, il mondo open-world vibrante e il comparto tecnico all'avanguardia sia su PS5 che su PS4.

Se ancora non l'avete letta, sulle pagine di Multiplayer.it trovate la nostra recensione di Horizon Forbidden West a cura di Francesco Serino, che afferma che la nuova opera di Guerrilla Games "impara dagli errori passati, portando all'estremo un'idea di open world che senza coraggio sarebbe finita per assomigliare pericolosamente a tanti altri giochi dalla struttura simile. Con le sue indiscusse qualità, il suo sbalorditivo mondo di gioco e un sistema di combattimento veloce e viscerale, la nuova esclusiva Sony riesce a nascondere i suoi lati più classici, e un po' logori, sotto a una marea di ottime scelte e una costante sensazione di meraviglia che accompagna il giocatore dall'inizio dell'avventura fino al suo esplosivo finale."

Nel frattempo sono stati svelati i dettagli dell'Update 1.04 di Horizon Forbidden West, ovvero la patch del day one.