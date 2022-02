Horizon Forbidden West: patch 1.04 disponibile su PS5 e PS4, ecco le novità

Come segnala PlayStation Game Size su Twitter, da ora è disponibile la patch 1.04 di Horizon Forbidden West per PS4 e PS5, che tra le altre cose dovrebbe migliorare le performance su entrambe le console.

Il gioco, come di certo saprete, sarà disponibile ufficialmente da domani, 18 febbraio 2022, ma i fortunati entrati in possesso di una copia in anticipo possono già scaricare e installare l'aggiornamento. Lo stesso vale anche per chi ha già completato il preload della versione digitale.

Stando alle note della patch riportate da PlayStation Game Size, l'Update 1.04 di Horizon Forbidden West migliora le performance (seppur senza specificare in quali casi), risolve alcuni problemi relativi a crash, blocchi della progressione e dell'estetica. L'aggiornamento su PS5 pesa all'incirca 500 MB. Di seguito le note come riportate su Twitter:

Vari miglioramenti delle prestazioni

Risolti alcuni crash o blocchi della progressione rari o condizionali

Risolti alcuni casi in cui la pagina di progressione del gioco non si aggiornava correttamente

Risolti diversi problemi estetici

Nel frattempo è stato annunciato il set LEGO ufficiale di Horizon Forbidden West con Aloy e Collolungo.